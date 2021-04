SHL-CEO: «Covid-19 hat einen Adrenalinstoss gegeben»

Zu Beginn zählte SHL Telemedicine zu seinen besten Kunden. Mittlerweile arbeitet der frühere Anwalt Erez Nachtomy seit fast sechzehn Jahren beim Medizintechnikunternehmen, im Mai 2020 ist er CEO geworden. Die ersten Jahreszahlen unter seiner operativen Führung überzeugen – wie die der Vorjahre – nicht. Der Umsatz stagnierte, die Gesellschaft mit Hauptsitz in Tel Aviv schrammte knapp am Verlust vorbei (vgl. Kasten).

Im Rückblick jedoch könnte sich 2020 für die Telemedizinbranche und möglicherweise auch für SHL als der Beginn einer neuen Ära erweisen. Die Vorteile virtueller medizinischer Beratung mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie sind seit langem bekannt, der grosse Durchbruch ist jedoch ausgeblieben. Dabei sprechen drohende Pflegeengpässe in Spitälern und Kostenvorteile für den Einsatz telemedizinischer Überwachungsgeräte. Sie übertragen drahtlos und rund um die Uhr zum Beispiel die Herzfrequenz eines Patienten in medizinische Callcenter. Teure Arztbesuche und Anfahrtswege entfallen.