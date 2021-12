Short Sellers im Verdacht wegen Baisse in Biotechs

Wertpapier, das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu.

Ein mit öffentlicher Werbung von Investoren zum Zweck gemeinschaftlicher Kapitalanlage aufgebrachtes Vermögen, das von der Fondsleitung in der Regel nach dem Grundsatz der Diversifikation auf Rechnung der Investoren verwaltet wird. Anlagefonds werden direkt bei der Bank und vermehrt auch über Internet-Plattformen gekauft und im Gegensatz zu ETF in der Regel nicht börslich gehandelt.

Schlussauktion

Zur Ermittlung der Schlusskurse findet am Ende eines Börsentages eine Auktion statt. An der SIX dauert sie von 17.20 bis 17.30 Uhr. In dieser Schlussauktion werden die Aufträge im Auftragsbuch nach dem Meistausführungsprinzip abgewickelt. Das heisst, die Kurse der einzelnen Titel werden so festgelegt, dass damit der grösstmögliche Umsatz erzielt werden kann.

