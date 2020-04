Sich nicht von der Psychologie der Angst leiten lassen

Es herrschen grosse Unsicherheiten auf den Finanzmärkten, und eine Rezession scheint unvermeidbar. Anlegern hilft in solch einer Phase ein umfassendes Research, um Risiken abzuwägen und Opportunitäten zu identifizieren.

Langfristig denken und sich auf die Fundamentaldaten stützen. So lautet meine Empfehlung an Investoren in Zeiten finanzieller Stresssituationen. Während der Coronavirus-Pandemie ist es schwierig, dies umzusetzen, da sich die kurzfristige Dynamik schnell ändert und es viele Unsicherheiten gibt. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass mein Credo nach wie vor gültig ist. Doch ich würde es so modifizieren: Anleger sollten sich darauf konzentrieren, wie die Fundamentaldaten nach der Krise aussehen könnten – und ein Verständnis für die Kosten entwickeln, die dafür nötig sind.

Wir befinden uns auf unbekanntem Terrain und eine Rezession scheint unmittelbar bevorzustehen. Expertenschätzungen zufolge könnten die im Zuge des Shutdowns stillgelegten Industrien mindestens ein Zehntel des US-BIP ausmachen. Einige Experten halten gar eine Depression für möglich. Letzteres schätzen wir jedoch aufgrund der begrenzten Lebensdauer des Virus und des erheblichen Umfangs der geld- und fiskalpolitischen Reaktion als unwahrscheinlich ein.

Trotz der kurzfristigen Risiken wird sich die Krise mit der Zeit entspannen und die Märkte werden sich erholen. Daher beschäftigen wir uns bereits jetzt mit den längerfristigen Aussichten. Im positiven Szenario könnten die Märkte bis zum Sommer dieses Jahres aus der Baisse herauskommen, da die aufgestaute Nachfrage sowie die fiskal- und geldpolitische Stimulierung eine rasche Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit und des Gewinnwachstums bewirken. Im vierten Quartal könnte der annualisierte Gewinn pro Aktie im S&P 500 auf bis zu 160 USD steigen und den Index wieder über 2.700 Punkte heben.

«Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist»

Unabhängig davon, wie die Entwicklung schlussendlich eintreten wird, lautet meine Empfehlung:

Langfristig orientierte Anleger sollten sich in ihren Entscheidungen nicht von einer Psychologie der Angst beeinflussen lassen. Wer sich bei seinen Entscheidungen auf umfassendes Research und profunde Analysen stützt, ist am besten vorbereitet, um kurzfristige Risiken zu managen und attraktive Chancen zu nutzen.

