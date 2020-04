Sichtguthaben der SNB steigen massiv

(AWP, pr) Die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 5000 0.2%)) sind in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie seit 2015 nicht mehr. Die Einlagen von Bund und Banken lagen am 24. April bei 650,7 Mrd. Fr. nach 637,2 Mrd. in der Woche davor, wie die SNB am Dienstag mitteilte. Das ist ein Anstieg um rund 13,5 Mrd. Fr. Auf die Giroguthaben inländischer Banken entfielen Ende letzter Woche 573,9 Mrd. Fr.

Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als Indiz dafür, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert, um den Franken zu schwächen. Die Zentralbank kauft Fremdwährungen und schreibt den Banken den entsprechenden Franken-Betrag auf deren SNB-Konten gut.