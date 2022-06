Sichtguthaben und Devisenreserven der SNB sinken

(AWP) Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank sind im Mai um 0,62 Mrd. Fr. (-0,1%) gesunken. Per Ende des Berichtsmonats lag der Wert bei 925,43 Mrd. Fr. nachdem es Ende April noch 926,05 Mrd. Fr. gewesen waren.

Der Gesamtbestand der Reserven (exkl. Gold) erreichte 939,40 Mrd. nach 940,16 Mrd. Fr. im Monat davor, wie die SNB (SNBN 7'280.00 +0.00%) am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Daten sind gemäss dem sogenannten Standard zur Verbreitung von Wirtschafts- und Finanzdaten (Special Data Dissemination Standard, SDDS) des Internationalen Währungsfonds (IWF) erstellt.

Ob und allenfalls wie stark die SNB am Devisenmarkt interveniert hat, ist aus den Zahlen nicht genau herauszulesen. Oft ist die Entwicklung der wichtigsten ausländischen Währungen zum Franken ein Hauptgrund für die Veränderungen.

So ist der Euro im Mai laut SNB-Statistik auf 1,0311 Fr. gestiegen von 1,0240 Fr. Ende April (+0,7%). Der US-Dollar hat sich im gleichen Zeitraum auf 0,9612 Fr. von 0,9690 Fr. verbilligt (-0,8%). Dollar und Euro machen zusammen knapp 80% der Devisenreserven aus.

Sichtguthaben bei der SNB sinken im Vergleich zur Vorwoche

Die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind in der vergangenen Woche gesunken. Die Einlagen von Bund und Banken lagen am 03. Juni bei 753,8 Mrd. Fr. nach 754,0 Mrd. in der Woche davor, wie die SNB am Dienstag mitteilte. Das ist ein Rückgang um rund -0,2 Mrd. Fr. Auf die Giroguthaben inländischer Banken entfielen Ende letzter Woche 662,4 Mrd. Fr. (-0,6 Mrd).

Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als Indiz dafür, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert, um den Franken zu schwächen. Die Zentralbank kauft Fremdwährungen und schreibt den Banken den entsprechenden Franken-Betrag auf deren SNB-Konten gut.