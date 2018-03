Sie tickt und tickt

Die Uhrenbranche ist wie die Schweiz im Kleinformat. Immer wieder steht sie mit dem Rücken zur Wand, und nur kurze Zeit später schwimmt sie erneut obenauf. Auch im Vorfeld der Baselworld, der weltgrössten Uhren- und Schmuckmesse, die am Donnerstag ihre Tore öffnet, werden Unkenrufe laut, die wegen der deutlich geringeren Ausstellerzahl Ungemach für die Branche heraufbeschwören.

Doch das Schrumpfen von Baselworld ist weniger als Sinnbild für Probleme in der Branche denn als Zeichen für den Wandel des Geschäftsmodells der Uhrenhersteller und besonders der Absatzkanäle zu sehen. Digitalisierung heisst das Stichwort. Vor allem in Asien eröffnet sie grosse Chancen.

Die Uhrenbranche kann nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Auch die Schweizer Dominanz war aus einer ausweglos erscheinenden Lage entstanden. Die immer billigeren Quarzuhren aus Fernost hatten in den Siebzigerjahren dazu geführt, dass die Hälfte der Schweizer Uhrenmanufakturen die Tore schliessen musste. Erst als Nicolas G. Hayek, vereinfacht gesagt, mit der Swatch in den Achtzigern die Uhr wieder zum Ticken brachte, gelang die Rettung in der Not. Mitte der Neunziger war die Schweiz weltweit wieder der wichtigste Uhrenproduzent.

Eine ähnliche Herausforderung wartete auf Richemont (CFR 87.84 0.6%), Swatch Group (UHR 411.9 -0.41%) & Co mit dem Aufstieg der Smartwatch. Mehr halbherzig als mit Vollgas reagierte die Branche auf diese Entwicklung. Mittlerweile verkauft sich die Apple (AAPL 175.24 -0.03%) Watch, gemessen an der Stückzahl, besser als alle Schweizer Uhren zusammen.

Heisst das, die Uhrenbranche steckt wieder in einer Krise? Mitnichten. Die Uhrenexporte sind mit 20 Mrd. Fr. doppelt so hoch wie vor fünfzehn Jahren, das Geschäft in Asien stottert nicht mehr, und sogar die gute alte Swatch gewinnt Marktanteile.