Sieben Schweizer Chancen, ein Investment zu verdoppeln

Der Krieg in der Ukraine, steigende Zinsen, Lieferengpässe und Personalmangel: Es gibt viele Gründe, weshalb Aktieninvestoren im Jahr 2022 tendenziell wenig Freude an ihren Investments hatten. Der Schweizer Gesamtmarkt hat gemessen am breiten Swiss Performance Index (SPI) in den ersten acht Monaten fast 17% verloren und steht damit im internationalen Vergleich nicht einmal besonders schlecht da.

Auch in der Schweiz gehören heuer viele derjenigen Titel zu den grössten Verlierern, die zuvor zu den Börsenlieblingen gezählt hatten. So hat der Online-Medikamentenhändler Zur Rose allein seit Januar über 80% seines Werts eingebüsst. Gemessen am Höchstpreis von Anfang 2021 sind es gar über 90%.