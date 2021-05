Siegfried nimmt 200 Mio. auf

Siegfried nutzt die Gunst der Stunde und verbessert ihre Finanzierungsstruktur. Zum ersten möglichen Zeitpunkt will sie kommenden Oktober eine Hybridanleihe über 160 Mio. Fr. zurückzahlen und begibt dazu eine neue Anleihe über 200 Mio. Fr. Diese wird einen Coupon von lediglich 0,2% aufweisen. Verglichen mit dem Coupon der bestehenden Anleihe von 2,125% spart der Pharmaauftragsfertiger so jährlich 3 Mio. Fr. an Zinszahlungen. Das schont den Cashflow. Ausserdem drückt Siegfried Zuversicht aus, indem die neue Anleihe nicht mehr wandelbar ist. Das Management unterstreicht damit die bereits zuvor geäusserte Einschätzung, dass das Geschäft in den kommenden Jahren rund laufen wird und dass das Unternehmen deshalb die Anleihe nach der Laufzeit von fünf Jahren auch wird zurückzahlen können. Die heutige Ankündigung ist positiv zu werten.