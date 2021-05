Siegfried wird Impfstoff von Novavax abfüllen

Zum zweiten Mal schliesst Siegfried einen Vertrag zur Abfüllung eines Coronaimpfstoffs ab. Das wird Umsatz und Gewinn in der zweiten Jahreshälfte weiter antreiben. Das ist erfreulich, wurde von vielen aber erwartet. Siegfried hat nach dem Vertrag mit BioNTech/Pfizer immer betont, sie verfüge noch über Kapazitäten und sei offen für weitere Zusammenarbeitsverträge mit Herstellern von Coronaimpfstoffen oder Medikamenten. Novavax ist wie BioNTech ein prestigeträchtiger Partner. Der Impfstoff des US-Biotech-Unternehmens, der auf Proteinpartikeln beruht, hat bisher sehr gute Resultate geliefert und steht vor der Zulassung. Die Verhandlungen mit der EU über eine grosse Bestellung sind dem Vernehmen nach auf der Zielgeraden. Die Aktien von Siegfried haben sich in einem Jahr mehr als verdoppelt. In den vergangenen Tagen haben sie ein bisschen korrigiert. Die heutige Nachricht dürfte den Trend zumindest kurzfristig kehren.