Siemens Healthineers will Anleger mit Wachstum und Dividende ködern

(Reuters) Die Medizintechnik-Sparte von Siemens will Anleger mit hohen Dividenden und einem überdurchschnittlichen Wachstum zum Kauf ihrer Aktien bewegen. 50 bis 60% des Nettogewinns von Siemens Healthineers sollten ausgeschüttet werden, sagte der künftige Aufsichtsratschef des Börsenkandidaten, Michael Sen, am Dienstag in London vor Investoren und Analysten. «Wir geben Healthineers die unternehmerische Flexibilität, um den Wandel in der Healthcare-Industrie zu gestalten», begründete der Siemens (SIE 123 0.74%)-Vorstand den Börsengang, der noch vor Ostern erwartet wird. Mit sechs bis zehn Milliarden Euro könnte er der grösste in Frankfurt seit dem der Deutschen Telekom 1996 sein.

Mittelfristig solle Healthineers möglichst stärker wachsen als die Gesundheits-Märkte, in denen sich der Konzern tummelt: Bildgebung (Röntgen, CT, MRT), wo Siemens unangefochtene Nummer eins ist, Labordiagnostik und Geräte für Operationen und andere Behandlungen. Vorstandschef Bernd Montag veranschlagt das gesamte Volumen dieser Märkte auf 50 Mrd. €, 3 bis 5% pro Jahr sollen bis 2021 hinzukommen. Healthineers, das davon im Moment gut ein Viertel für sich beansprucht, peile auf Sicht – ohne Zukäufe – Zuwächse von 4 bis 6% an.

Darauf müssen die Aktionäre aber noch warten: Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 (zum 30. September) traut Montag seinem Unternehmen nur ein um Wechselkurseffekte bereinigtes Plus von 3 bis 4% zu. Das wäre immer noch mehr als 2016/17, als die Siemens-Sparte den Umsatz um 2,7% auf 13,8 Mrd. € gesteigert hatte. Unter Berücksichtigung von Währungseffekten werde der Umsatz aber sogar leicht sinken, sagte Finanzvorstand Jochen Schmitz.

Siemens will Mehrheit behalten

Offiziell hat Siemens sich bisher nur auf das erste Halbjahr festgelegt, in dem der Börsengang über die Bühne gehen soll. Die beauftragten Banken arbeiten jedoch Insidern zufolge auf eine Emission noch vor Ostern hin. «Siemens wird Siemens Healthineers als Mehrheitsaktionär weiterhin aktiv unterstützen», bekräftigte Vorstand Sen das langfristige Bekenntnis zu der Tochter. An die Börse gebracht werden solle ein «sinnvoller» Minderheitsanteil. Finanzkreisen zufolge dürfte er bei 15 bis 25% liegen. Mit 4,3 Mrd. € soll die Nettoverschuldung – inklusive Pensionsverpflichtungen – nach dem Börsengang so niedrig sein, dass die Tochter genügend Spielraum für die Finanzierung ihres Wachstums hat.

Nutzen will Healthineers die eigenen Aktien zunächst nicht für grosse Unternehmenskäufe. «Wir sind so gut aufgestellt, dass wir sicherlich kurzfristig keine transformatorischen Akquisitionen durchführen werden», sagte Finanzvorstand Schmitz der «Börsen-Zeitung» (Dienstagausgabe). Alle anderen Übernahmen könnten in bar bezahlt werden. Zukäufe dienten dazu, Stärken im Portfolio zu intensivieren oder weisse Flecken zu schliessen. «Wir werden Dinge tun, die nahe an dem liegen, was wir können.»

Sorgenkind Diagnostik muss aufholen

Sorgenkind von Healthineers ist die Labordiagnostik – etwa zur Auswertung von Blut- und Urintests. Dort hinkt Siemens dem Weltmarktführer Roche (ROG 236 -3.44%) deutlich hinterher und hat zuletzt sogar Marktanteile verloren. Dabei ist die Laborausrüstung, die rund 30% des Umsatzes von Healthineers ausmacht, der am stärksten wachsende und stabilste Markt. Ein neues System mit dem Namen Atellica soll die Wende schaffen. «Atellica wird uns auf ein neues Niveau bringen», sagte Montag. Die Ebita-Rendite werde mit 16 bis 19% (2016/17: 14%) aber auch auf mittlere Sicht hinter der in der dominierenden Bildgebung (Imaging) und mit «Advanced Therapies» bleiben. Für sie veranschlagt Montag Margen von 20 bis 22% – in etwa so viel wie jetzt schon.

Im laufenden Geschäftsjahr werde die Rendite mit 17 bis 18% insgesamt unter Vorjahr (nach neuer Bilanzierungsregel 18%) liegen, sagte Schmitz. Das liegt unter anderem daran, dass ein Sparprogramm erst einmal 150 Mio. € Kosten verursacht und nur 50 Mio. € bringt. Bis 2020 soll die jährliche Kostenbasis dadurch um 240 Mio. € gedrückt werden.