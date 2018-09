SIG-VRP verlässt Ascom

(AWP) Beim Medizinal-IT-Unternehmen Ascom (ASCN 19.96 2.46%) kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Nach neun Jahren als Verwaltungsratspräsident tritt Andreas Umbach an der Generalversammlung im April nächsten Jahres nicht mehr zur Wiederwahl an. Bis dahin werde er seine Aufgaben als Verwaltungsratspräsident vollumfänglich wahrnehmen, teilte Ascom am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Umbach wird Präsident des Getränkekartonherstellers SIG Combibloc (SIGN 12.3 3.8%), der heute Freitag an die Börse gekommen ist. Deshalb gibt er eines seiner beiden Verwaltungsratsämter bei börsenkotierten Konzernen auf. Neben Ascom steht Umbach auch an der Spitze des Verwaltungsrats von Landis+Gyr (Landis+Gyr 65.55 0.38%).