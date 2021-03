Signal setzen

Wie soll sich die Schweiz im Umgang mit China verhalten? Neu ist die Frage nicht, doch eine klare Antwort wird zunehmend dringlicher. Das Land hat sich, ­gemessen an der Kaufkraft, zur grössten Volkswirtschaft aufgeschwungen. Für die Schweiz ist China nach den USA und der EU drittwichtigster Handelspartner mit einem bilateralen Volumen von 36 Mrd. Fr. resp. gar 50 Mrd., wird Hongkong dazugerechnet. Für viele kotierte Unternehmen ist China der grösste Absatzmarkt in Asien.

Doch die Hoffnung, mehr Handel werde eine politische Öffnung erwirken, hat sich als Trugschluss erwiesen. Unter dem seit acht Jahren amtierenden Staatspräsidenten Xi Jinping meldet das Land immer unverfrorener geopolitische Ansprüche an. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte werden ganz anders als in der westlichen Welt in­terpretiert. Der Umgang mit Minder­heiten ist rücksichtslos, Hongkong wird zusehends an die Kandare genommen. China ist ein Einparteistaat geblieben, der eine rabiate Interessenpolitik verfolgt, überdies effizienter als im ebenfalls autoritären Russland.

Es wurde Zeit, dass der Bundesrat erstmals eine Chinastrategie hat ausarbeiten lassen. Das Papier, ausgewogen und in diplomatische Sprache gegossen, kam in Peking nicht gut an und wurde wie üblich als Einmischung in innere Angelegenheiten abgetan. Der chinesische Botschafter in Bern sprach an einer «Pressekonferenz», einem über einstündigen Monolog gleich, von haltlosen Anschuldigungen und Angriffen auf Chinas politisches System. Die dünnhäutige Reaktion zeigt, wie weit die chinesischen und europäischen Wertesysteme auseinanderklaffen. Möglicherweise aber auch, dass die Schweiz in Peking mehr gilt, als es die reinen Handelszahlen nahelegen.

Wie reagieren? Just zur gleichen Zeit gaben die EU-Länder in seltener Einmütigkeit zum ersten Mal seit über dreissig Jahren Sanktionen gegen China bekannt. Schon vorher hatten die USA mit Massnahmen auf das antidemokratische «Sicherheitsgesetz» Chinas in Hongkong reagiert. Auch die Schweiz ist gefordert. Der Bund sollte Schritte in diese Richtung mehr als nur prüfen. Gegenüber Russland hatte er 2014 aus Anlass des Kriegs in der Ukraine zwar keine offiziellen Sanktionen, aber Massnahmen beschlossen, «damit die Schweiz nicht zur Umgehung dieser Sanktionen missbraucht wird». Auch im Fall von China muss Bern verhindern, dass die Sanktionen der USA und der EU unterlaufen werden und die Schweiz als Krisenprofiteurin dasteht.

Sanktionen sind ein unbeliebtes Instrument und ineffizient dazu, Gegenmassnahmen folgen jeweils auf dem Fuss. Doch Symbolik zählt auch. Es ist richtig, dass die Schweiz weiterhin auf einen «konstruktiv-kritischen» Dialog mit China setzt. Die beiden Adjektive müssten jedoch umgekehrt gelten. Über die Frage, zu welchem Wertesystem und Regulierungsraum die Schweiz letztlich gehören will, zum freiheitlich-demokratischen oder zu einem autoritären, sollte kein Zweifel bestehen.