Sika baut Produktion in Bolivien aus

(AWP) Damit verdopple der Konzern in dem Land seine Produktionskapazität für Mörtel und Betonzusatzmittel, teilte Sika (SIKA 260.70 -1.25%) am Mittwoch mit.

Das neue Werk stehe in einem der wichtigsten industriellen Ballungszentren Bolivien. Sika sieht sich damit in einem «dynamischen» Markt gut für weiteres Wachstum positioniert. Denn mit der zunehmenden Industrialisierung des Landes steige auch der Bedarf an Infrastruktur. Sika verweist auf Prognosen, wonach der bolivianische Baumarkt 2022 um 9,5% wachse. Und bis 2026 soll das jährliche Wachstum im Schnitt bei über 4% liegen.

Allgemein liege der Fokus für die Region Americas auf Grossstädten und Ballungszentren, heisst es weiter. Den Angaben zufolge verfügt Sika auf dem amerikanischen Kontinent nun über 20 Ländergesellschaften und 89 Produktionswerke.

