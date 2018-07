Sika eilt von Rekord zu Rekord

Sika hat das Ziel erreicht: Das Unternehmen bleibt selbständig und unabhängig. Mit der Beilegung des Streits über die Kontrollübernahme durch die französische Saint-Gobain (SGO) ist Sika seit der ausserordentlichen Generalversammlung von 11. Juni eine echte Publikumsgesellschaft mit einer Einheitsaktie und keinem bestimmenden Aktionär mehr. Sie beweist mit den hervorragenden Zahlen zum ersten Semester 2018, dass sie zumindest derzeit keine Unterstützung und keinen industriellen Partner nötig hat. Die Börse hat entsprechend positiv reagiert und Sika höher eingestuft.

Es ist dem Unternehmen gelungen, das Wachstum im zweiten Quartal gar noch zu beschleunigen. Der Umsatz wuchs 19,3%, in Lokalwährungen 16,3%. Im ersten Semester realisierte Sika einen Umsatzrekord von knapp 3,5 Mrd. Fr. Das entspricht einem Zuwachs von 15,9%. Unter Ausschluss eines positiven Währungseffekts ergab sich in Lokalwährungen ein Plus von 13,9%. Damit ist Sika gemäss CEO Paul Schuler in vielen Ländern schneller als der Markt gewachsen.

Breit abgestütztes Wachstum

Alle Regionen haben zum Wachstum beigetragen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. Die Regionen Emea (Europa, Naher Osten, Afrika) und Americas steigerten die Verkäufe mit einem Plus von je 13,6%. Besonders dynamisch entwickelten sich in der Region Emea der Nahe Osten, Afrika und Osteuropa. Positiv ins Gewicht fiel auch die Akquisition der italienischen Index Construction Systems and Products (Abdichtungssysteme).

Das Wachstum in der Region Americas war getrieben von einem zweistelligen Zuwachs in den USA. Die Region Asien/Pazifik blieb mit einem Umsatzplus von 5% etwas zurück. Positiv entwickelt haben sich vor allem die grossen Märkte Indien und China.

Das neue Segment Global Business steigerte die Verkäufe 28,6%. Davon entfallen allerdings 20,7% auf die Akquisition der international tätigen Faist ChemTec, die in der Schalldämpfung in Fahrzeugen aktiv ist. Im neuen Segment ist das global geführte Automotive-Geschäft gebündelt. Es realisierte gut 13% des Konzernumsatzes.

Die Einigung im Streit über den Verkauf des Aktienpakets der Schenker-Winkler Holding bzw. der Familie Burkard an SGO hat Spuren hinterlassen. Der Ebit stieg «nur» 10,6% auf 444,6 Mio. Fr. Einmaleffekte drückten mit rund 23 Mio. Fr. auf den Ebit. Sie umfassen die sistierte Bezahlung des Verwaltungsrats für die Zeit von 2015 bis 2018 sowie Kosten für die mit der Einigung verbundenen Transaktionen. Ohne diesen Effekt hätte der Ebit über 16% zugenommen.

Der Gewinn erreichte 318,2 Mio. Fr., 11,4% mehr als vor Jahresfrist. Die finanzielle Situation hat sich im Zuge der Streitbeilegung verschlechtert. Sika übernahm von SGO ein Aktienpaket von 7% für rund 2,1 Mrd. Fr. Die Aktien werden vernichtet. Die Eigenkapitalquote sank von 58,9 auf 21,9%.

Sika hat neben den erwähnten Akquisitionen im ersten Semester drei neue Fabriken (in Senegal, Saudi-Arabien und Vietnam) in Betrieb genommen und eine Ländergesellschaft (Honduras) gegründet. Damit ist sie nun in 101 Ländern präsent und produziert in mehr als 200 Fabriken. Für das ganze Jahr beabsichtigt das Unternehmen, insgesamt acht neue Fabriken in Betrieb zu nehmen und weitere Ländergesellschaften zu gründen. Die Akquisitionstätigkeit dürfte noch intensiviert werden. Konzernchef Schuler kann sich auch grössere Akquisitionen vorstellen. Offenbar befinden sich einige Projekte in Prüfung.

Ausgezeichnete Perspektiven

Für das ganze Jahr stellt Sika einen Umsatz von erstmals über 7 Mrd. Fr. in Aussicht, entsprechend einem Wachstum von über 10%. Ebit und Gewinn sollten leicht überproportional zunehmen. «Finanz und Wirtschaft» rechnet für 2018 mit einem Gewinn pro Aktie von 5.15 Fr., entsprechend einem Plus von 12,5%. Im kommenden Jahr dürfte sich das Wachstum weiter beschleunigen, 6 Fr. Gewinn je Titel erscheinen möglich. Die Eigenkapitalquote dürfte sich rasch verbessern und Ende 2019 wieder rund 40% erreichen.

Auf Basis der Gewinnschätzung 2019 sind Sika mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 23 bewertet. Sie bleiben ein klarer Kauf.

