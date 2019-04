Sika mit starkem Wachstum zum Jahresauftakt

(AWP) Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika (SIKA 144.85 -0.62%) ist zum Jahresauftakt weiter gewachsen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 5,8% auf 1,64 Mrd. Fr.

Das Wachstum in den ersten drei Monaten sei durch die Konsolidierung der im letzten Jahr übernommenen Firmen positiv im Umfang von 2,5% beeinflusst worden, teilte Sika am Dienstag mit. Währungseffekte schmälerten die Verkäufe hingegen um 1,3%. Das Wachstum in Lokalwährungen lag also bei 7,1%.

Mit seinen Erstquartalsumsätzen hat Sika die Markterwartungen erfüllt. Analysten hatten gemäss AWP-Konsens im Durchschnitt mit einem Umsatz von 1,64 Mrd. Fr. gerechnet.

«Wir sind mit einem starken Jahresauftakt ins neue Geschäftsjahr gestartet», resümiert Konzernchef Paul Schuler (SCUN 24.6 -4.65%) in der Mitteilung. Zum Gewinn im ersten Quartal macht Sika keine Angaben.

Für das laufende Geschäftsjahr geht Sika unverändert von einem Umsatzwachstum von 6 bis 8% aus sowie von einer überdurchschnittlichen Gewinnsteigerung. Mit der voraussichtlichen Erstkonsolidierung der französischen Mörtelproduzentin Parex im zweiten Quartal sollte dabei die Umsatzmarke von 8 Mrd. Fr. überschritten werden.

Die Ziele der «Wachstumsstrategie 2020», welche ein jährliches Umsatzplus von 6 bis 8% vorsehen, werden schon bald von der neuen «Strategie 2023» abgelöst. Diese wird im Oktober an einem Investorentag vorgestellt.