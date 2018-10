Sika setzt auf Grossstädte

Nordamerika ist eine der am dynamischsten wachsenden Regionen auf der globalen Landkarte des Bauzulieferers Sika. Zusammen mit Lateinamerika wurde neu die Region Amerikas geschaffen. Sie generierte 2017 mit knapp 1,7 Mrd. Fr. gut ein Viertel des Konzernumsatzes. Im ersten Semester wuchsen die Verkäufe 13,6%.

In Amerika will Sika in den Megacitys stark wachsen. Deshalb findet der diesjährige Capital Markets Day dieser Tage in New York statt, der Megacity schlechthin. Gemäss Christoph Ganz, Regionalmanager Amerikas, ist das Potenzial gross. In den USA erarbeitet Sika rund 37% des Umsatzes in den zwanzig grössten Städten und in Lateinamerika 23%.