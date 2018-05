Sind Aktien angemessen bewertet?

In einer Reihe von Posts erläutert Brendan Mulhern, globaler Stratege im Real Return-Team von Newton, eine BNY Mellon-Gesellschaft, das aktuelle Investmentklima. Er vertritt die Auffassung, dass das volkswirtschaftliche Umfeld wahrscheinlich nicht noch besser werden wird. In diesem Beitrag erläutert er die zunehmende Ausbildung von Asset-Preis-Blasen und geht der Frage nach, ob schwierige Zeiten vor uns liegen könnten.

Selbst nach der Verkaufswelle aus dem Februar halten wir das Bewertungsniveau von Aktien weiterhin für übertrieben hoch. Dies gilt insbesondere für die USA. Obwohl die

Kurs-/Gewinnverhältnisse in den USA derzeit in der Nähe ihrer Allzeithochs liegen, sind sie von Aktienrückkäufen natürlich auch in hohem Masse verzerrt worden.

Derweil liegen jene Bewertungskennzahlen, die durch finanztechnische Methoden nicht so stark beeinflusst werden (wie etwa das Verhältnis UW/EBITDA oder der Kurs-/Buchwert), zurzeit in der Nähe ihrer Höchststände aus früheren Blasen-Phasen. Gleichzeitig sind sowohl das

Kurs-/Umsatzverhältnis für die S&P 500-Unternehmen als auch das Verhältnis Marktkapitalisierung/volkswirtschaftliche Bruttowertschöpfung (also der Wert des Kapitalstocks insgesamt) inzwischen höher als während der spekulativen Phasen von 1929 sowie Ende der 1990er Jahre (als sich in den Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation eine Blase ausgebildet hatte).

Bis es Anfang Februar an den Finanzmärkten wieder etwas turbulenter wurde, war die Volatilität vom Aktienmarkt nahezu vollständig verschwunden. Darüber hinaus berichtete Goldman Sachs, dass die MSCI World-Indizes bis Ende Januar die längste Phase aller Zeiten verzeichnet hatten, in der es keine Kurskorrektur um mindestens 5% gegeben hat.1

Die Ereignisse der letzten Wochen haben zwar vielleicht ein wenig Druck aus der Blase genommen, aber wir gehen davon aus, dass es noch lange dauern wird, bis die Bewertungen wieder auf ein vernünftiges Niveau zurückgekehrt sind. Womöglich glauben einige Anleger auch, dass die Aktienmärkte eine Art «Plateaubildung auf hohem Niveau»2 erlebt haben. Wir allerdings würden spekulative Investments vorerst lieber meiden und setzen stattdessen auf Kapitalerhalt und Risikobegrenzung.

2 Eine unglückliche Formulierung, die vom amerikanischen Volkswirt, Statistiker, Erfinder und progressiven Gesellschaftsaktivisten Irving Fisher unmittelbar vor dem Crash am Aktienmarkt von 1929 geprägt wurde.