Singapurs Wirtschaft erholt sich deutlich

Das Leben im Stadtstaat ist zurück, zumindest in den Malls entlang der Einkaufsmeile Orchard Street. Abends ist die einkaufsbegeisterte Singapurer Bevölkerung zu Tausenden unterwegs, alle mit Maske. Covid-Restriktionen wurden zwar Ende November gelockert, die Maskentragpflicht jedoch beibehalten.

Home Office ist in vielen Unternehmen noch Pflicht, sodass um die Business Towers am Raffles Place auch an Arbeitstagen wenig Betrieb herrscht. Zuversichtlich stimmt, dass die letzte Covid-Welle am Abklingen ist und mehr als 90% der Beschäftigten doppelt geimpft sind.

Fast 5,8 Mio. Menschen wohnen auf der Insel vor der Südspitze der Malaiischen Halbinsel. Davon haben 4 Mio. die Staatsbürgerschaft oder sind als Residents gemeldet. Die restlichen 1,7 Mio. arbeiten mit Kurzaufenthaltsbewilligung oder sind Studenten mit Wohnsitz im Ausland.

Vertrauen wächst

Die Wirtschaft läuft nach dem Covid-Rückschlag insgesamt wieder rund. Für das laufende Jahr erwartet das Handels- und Industrieministerium ein kräftiges Wachstum von 7%, was am oberen Ende des bisherigen Prognosebandes von 6 bis 7% liegt. Die erwartete Steigerung wäre die grösste seit 2010, als rekordhohe 14,5% Plus ausgewiesen wurden. Im dritten Quartal hat die Wirtschaft auf Jahresbasis 7,1% expandiert, wobei die exportorientierten Sektoren vorne lagen.