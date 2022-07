Sinnvolle Reform der Verrechnungssteuer

Wertpapier, das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu.

Ein mit öffentlicher Werbung von Investoren zum Zweck gemeinschaftlicher Kapitalanlage aufgebrachtes Vermögen, das von der Fondsleitung in der Regel nach dem Grundsatz der Diversifikation auf Rechnung der Investoren verwaltet wird. Anlagefonds werden direkt bei der Bank und vermehrt auch über Internet-Plattformen gekauft und im Gegensatz zu ETF in der Regel nicht börslich gehandelt.

Zahlstellensteuer

In den Verhandlungen zu den Bilateralen II mit der EU hat sich die Schweiz bereiterklärt, einen Steuerrückbehalt auf Zinszahlungen vorzunehmen, die von in der Schweiz domizilierten Zahlstellen (z.B. Banken) an natürliche Personen mit steuerlichem Wohnsitz in der EU geleistet werden. Es handelt sich um eine Sicherungssteuer, die der Steuerpflichtige bei Deklaration gegenüber seiner Steuerbehörde zurückerhält. Der Satz ist schrittweise erhöht worden, ab 2011 werden analog zur Verrechnungssteuer 35% abgezogen. Der Ertrag des Steuerrückbehalts fällt zu 75% an die EU-Mitglieder, der Rest bleibt in Bundesbern.

