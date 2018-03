«Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde» – am Anfang der Bibel steht das so geschrieben. Christliche Kreationisten nehmen die Schöpfungsgeschichte aus der Genesis zum Nennwert und halten die Erde für etwa 6000 Jahre jung. Aus ihrer Sicht ist es ratsam, am siebten Tage – ungleich dem Herrn – nicht zu ruhen, sondern, sofern die Anreise in den amerikanischen Bundesstaat Kentucky nicht allzu weit ist, den Themenpark «Ark Encounter» zu besuchen. Dort steht eine hölzerne Schiffskonstruktion, 155 Meter lang, 26 Meter breit, 16 Meter hoch, die der Arche Noah nachempfunden ist; «originalgetreu» wäre angesichts der Quellenlage etwas zu hoch gegriffen. Auf drei Decks sind 132 Kammern eingerichtet, mit Tiermodellen (ein Streichelzoo mit ähnlich beschränkter Artenvielfalt ist gleich nebenan), dazu Dioramen der Sippschaft Noahs. Bibelfeste Kreise haben die Anlage, zu der auch ein «Creation Museum» gehört, angeregt und verwirklicht. Eröffnet wurde sie 2016, nicht zufällig am 7. Juli, denn im ersten Buch Mose 7,7 steht: «Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut» – plus Getier, paarweise. Eine schöne Geschichte.