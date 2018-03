Wer hat’s erfunden? Die Irokesen. Vielmehr: Sie haben’s vorgefunden – dass nämlich bestimmte Ahornbäume süsslichen Saft abgeben. Die europäischen Kolonisten kamen sofort auf den Geschmack; schon der «Entdecker» Jacques Cartier soll sich in den 1530er Jahren als Schleckmaul erwiesen haben. In den nächsten sechs, sieben Wochen ist nun Saison. In den Ahornforsten von Québec oder, hier, Ontario sowie in angrenzenden US-Bundesstaaten wird die Rinde der Bäume geritzt (der robuste Ahorn verkraftet das). Jetzt, wo nachts noch der Frost klirrt, doch tags die Sonne wärmt, steigen Nährstoffe aus den Wurzeln zu den Knospen und tropfen in vorgehängte Kübel oder Röhrchen. Der gesammelte Saft wird über dem Holzfeuer eingedickt. Der Sirup enthält 60% Zucker (Zucker 0.1356 1.04%), der durch das Kochen karamellisiert und so das leckere Aroma entwickelt. Natürlich, «nachhaltig» – gesunder Ersatz für raffinierten Weisszucker. Doch von wegen Idyll. Kanada, besonders Québec, beherrscht den Weltmarkt. Die Produzenten in der Belle Province sind in ein Kartell gezwängt. Es manipuliert das Angebot und hält die Preise hoch: Die Rede ist von einer Syrup Opec, mitunter gar von der Maple Mafia. Bauern sind eben überall raffiniert.