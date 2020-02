Erfolgreiche Expansion von CONNEXOR

SIX

Mit der Schweizer Börse macht SIX die Schweiz zu einem der führenden Kapitalmärkte in Europa. Mit einer Free-Float-Marktkapitalisierung von EUR 1‘076 Mrd. ist die Schweizer Börse die viertgrösste Börse in Europa. Zu den rund 260 kotierten Unternehmen zählen Weltkonzerne wie Nestlé, Novartis oder Roche. Sie gehören zu den europäischen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Die Schweizer Börse ist zudem der weltweit grösste und liquideste Handelsplatz für Schweizer Wertschriften. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kaufs- oder Verkaufsauftrag von Schweizer Aktien schnellstmöglich ausgeführt wird, ist hier – auch für grosse Volumen – weltweit am grössten.

