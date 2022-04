Erste klimaneutrale Krypto-ETPs an SIX Swiss Exchange lanciert

Der neue Schweizer ETP-Emittent Helveteq kotiert seine ersten Krypto-Produkte auf Bitcoin und Ethereum an SIX Swiss Exchange. Basierend auf einer Forschungsinitiative in Kooperation mit dem Swiss FinTech Innovation Lab des Institut für Banking und Finance an der Universität Zürich kompensiert Helveteq den CO2-Fussabdruck seiner Zero-ETP-Familie.