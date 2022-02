Hervorragend vernetzt

In der jüngsten Ausgabe des «CEO Talk» betonte Thomas Zeeb, Head Exchanges bei SIX, die Bedeutung von KMU für das Wirtschaftswachstum und erläuterte, wie SIX Swiss Exchange und SIX Digital Exchange Unternehmen sowohl im traditionellen als auch im digitalen Bereich mit Kapital und Investoren vernetzen.