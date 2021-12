Massgeschneiderte Analysen unterstützen Best Execution

Die einzigartige Handelsdienstleistung Swiss EBBO unterstützt Best Execution in Schweizer Aktien. Marc Berthoud, Head of Exchange Data Strategy bei SIX, erklärt in einem Videointerview, wie SIX Swiss Exchange mit BMLL zusammenarbeitet, um Handelsteilnehmern und Liquidity Providern einzigartige Einblicke in die Performance ihrer Auftragsausführungen zu ermöglichen.