Rize ETF lanciert thematische ETFs bei SIX

Heute begrüsst die Schweizer Börse den neusten Emittenten in ihrem wachsenden ETF-Segment: Rize ETF kotiert seine ersten Exchange Traded Funds. Damit steigt die Anzahl ETF-Anbieter auf 28 und die Anzahl ETFs auf den bisherigen Höchststand von 1597, was die Position von SIX als einer der drei Top-Handelsplätze für ETFs in Europa unterstreicht.