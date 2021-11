SIX übertraf sowohl den ICSD- als auch den weltweiten Durchschnitt, laut der jährlichen Umfrage von Global Custodian

SIX festigt ihren Ruf als Branchenführerin in der Welt der Wertschriften-dienstleistungen, wie das hervorragende Ergebnis in der diesjährigen Umfrage „Agent Banks in Major Markets» von Global Custodian zeigt.