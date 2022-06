Sparks IPO Academy – Ein Blick zurück. Und ein Blick nach vorne.

Am 17. und 18. Mai 2022 wurde die erste Ausgabe der Sparks IPO Academy 2021/22 in Thun mit einer zweitägigen Abschlussveranstaltung beendet. Zwölf schnell wachsende, kapitalsuchende Scale-Ups sowie etablierte KMUs nahmen an der ersten Sparks IPO Academy teil - einem 6-monatigen Trainingsprogramm von SIX Swiss Exchange, das in Zusammenarbeit mit führenden Kapitalmarktspezialisten in der Schweiz entwickelt wurde.