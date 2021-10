SwissAtMid: 5 Jahre und CHF 100 Millionen an Wert für Kunden. Wo Liquidität auf Effizienz trifft.

In den letzten fünf Jahren hat sich SwissAtMid als wichtigste Quelle für nicht einsehbare und Blockliquidität in Schweizer Aktien etabliert, während Marktteilnehmer von Preisverbesserungen im Wert von über CHF 100 Millionen profitiert haben. Mit der bevorstehenden Einführung von Conditional Orders wird SIX Swiss Exchange den Handel in Schweizer Aktien noch effizienter machen.