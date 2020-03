SIX-CEO: «Kein Grund, die Börse zu schliessen»

Es herrscht Krisenstimmung. Der Schweizer Aktienmarkt hat dramatisch an Wert verloren. Die Handelsvolumen haben massiv zugenommen – im Februar allein um über einen Viertel im Vergleich zum Vormonat, 161,8 Mrd. Fr. wurden umgesetzt. Jos Dijsselhof, Chef der Schweizer Börsenbetreiberin SIX, hofft jetzt auf eine Stabilisierung und will das Funktionieren des heimischen Handelsplatzes weiterhin gewährleisten.

Herr Dijsselhof, der Leitindex SMI hat in einem Monat fast 30% verloren. Haben Sie so einen Absturz schon mal erlebt?

Nicht in dem Ausmass. In vielen Märkten hat es so etwas seit über dreissig ­Jahren nicht mehr gegeben. Das ist eine ganz aussergewöhnliche Situation.