SIX passt Indizes wegen Sunrise-Übernahme an

(AWP) Der Schweizer Börsenbetreiber SIX führt wegen der Übernahme des Telekommunikationsunternehmens Sunrise (SRCG 109.3 0.28%) durch Liberty Global (LBTYA 22.07 6.11%) eine ausserordentliche Indexanpassung durch. Neu rücken nun die Titel des Laborausrüsters Tecan (TECN 455.2 1.93%) in den Mid-Cap-Index SMIM (SMIM 2684.087 0.57%), wie die SIX am Freitag mitteilte.

Des Weiteren wechseln die Namenaktien der Online-Bank Swissquote (SQN 86.2 4.48%) vom SPI (SXGE 12884.56 0.52%) Small in den SPI Mid, wie es weiter heisst. Die betroffenen Indizes würden zum 16. Oktober angepasst.