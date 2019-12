SIX plant für Zeit nach Übernahme von Madrider Börse

(AWP) Die Börsenbetreiberin SIX will ihr Interbank-Zahlungssystem künftig in Spanien betreiben. Wenn die Übernahme der spanischen Börse BME (BME 35.74 0.62%) zustande komme, wolle die SIX das operative Clearingzentrum nach Madrid verlegen, sagte SIX-Finanzchef Daniel Schmucki gegenüber dem spanischen Finanzportal «Cinco Días».

Gemäss dem letzten Jahresbericht von 2018 erwirtschaftete SIX Interbank Clearing über 33 Millionen Franken Umsatz, einen Betriebsgewinn auf Stufe EBIT von knapp 4,5 Millionen und einen Reingewinn von 3,6 Millionen Franken. Damit steuerte das Clearing 1,7 Prozent zum Gruppenumsatz von fast 1,94 Milliarden Franken bei. Für die spanische Börse BME ist das Clearing-Geschäft dagegen mit einem Umsatzanteil von 9 Prozent bedeutender.

Laut Schmucki stünden aber bei der Zusammenlegung der Clearing-Aktivitäten nicht die Kosteneinsparungen im Vordergrund. Vielmehr gehe es um Synergien bei den Investitionen in die Forschung und Entwicklung. Gemäss dem letzten Jahresbericht arbeiteten in Vollzeitstellen gerechnet 43 Personen für das SIX-Clearinggeschäft.

Die SIX will die Börse in Madrid für 2,84 Milliarden Euro übernehmen. Kommt der Deal zustande, steigt die Schweizer Börsenbetreiberin zum drittgrössten Handelsplatz in Europa auf.

Gleichzeitig wirbt auch die Mehrländerbörse Euronext um die BME. Zudem könnten noch die Deutsche Börse (DB1 135.6 -2.62%) und die Hongkonger Börse HKEX laut Medienberichten in den milliardenschweren Bieterkampf einsteigen. Auf die mögliche Konkurrenz angesprochen zeigte sich Schmucki gelassen: Die SIX sei finanziell gut gerüstet.