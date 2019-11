SIX schliesst angeblich höheres BME-Angebot nicht aus

(AWP) Das sich abzeichnende Rennen um die Übernahme der spanischen Börse könnte noch spannender werden. Laut spanischen Medienberichten gibt es einen vierten Interessenten. Zudem schliesse der Schweizer Börsenbetreiber SIX ein höheres Gebot nicht aus, berichtete die spanische Wirtschafts- und Finanzzeitung «Cinco Dias» am Dienstagabend.

Ein konkretes Angebot hat bisher nur die SIX vorgelegt. Zudem bestätigte die Mehrländerbörse Euronext am Montag Gespräche mit Bolsas y Mercados Espanoles (BME (BME 35.16 -1.73%)). Am Dienstag nannte eine mit der Sache vertraute Person ausserdem die Deutsche Börse (DB1 136.8 -0.94%) als mögliche Interessentin.

Spanische Medien schreiben nun auch von Spekulationen über ein mögliches Angebot der Hongkonger Börse HKEX, wobei die asiatische Herkunft des Unternehmens aus politischer und regulatorischer Sicht ein Nachteil sei.

Damit könnte sich ein Bieterkampf um die spanische Börse entfachen, bei dem die SIX allerdings gute Karten hat: Denn BME hatte das Angebot bereits als grundsätzlich positiv eingestuft. Die Schweizer wollen 34 € pro Aktie zahlen, insgesamt 2,84 Mrd. €.

Allerdings würde die SIX sein Angebot wohl auch erhöhen: Bei einer Pressekonferenz in Madrid sagten laut «Cinco Dias» mehrere Führungskräfte der SIX, sie seien auf ein mögliches Gegenangebot vorbereitet.

SIX hat gut gefüllte Kassen für einen Bieterkampf. Die Schweizer hätten Geld im Überfluss, schreibt die spanische Zeitung. «Wir sind in einer sehr guten Position», sagte SIX-Chef Jos Dijsselhof am Mittwoch. Er rechne mit der Unterstützung von BME. Die Spanier wüssten, dass das Angebot fair sei. Auf die Nachfrage, ob er das Angebot noch verbessern würde, sagte er demnach: «Ich habe niemals etwas ausgeschlossen.»

Das Angebot der Schweizer hatte den Aktienkurs von BME am Montag um fast 40 Prozent nach oben katapultiert auf mehr als 35 € und damit auf den höchsten Stand seit rund vier Jahren. Seitdem hält sich der Kurs über dieser Marke und liegt damit über dem Angebot der SIX.