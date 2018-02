SIX startet mit hohen Handelsvolumen

(AWP) Die beiden Börsen SIX Swiss Exchange und SIX Structured Products Exchange sind mit hohen Handelsvolumen in das neue Börsenjahr 2018 gestartet. Im Januar wurden insgesamt 5,95 Mio. Abschlüsse getätigt, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Plus von 42% entspricht, teilte die Börsenbetreiberin SIX Group am Donnerstag mit.

Der Handelsumsatz wuchs im Berichtsmonat um 3,5% auf 124,7 Mrd. Fr., während er gegenüber dem Monat Dezember 2017 um 24% zugelegt hat. Insgesamt ergab sich ein durchschnittlicher Handelsumsatz pro Tag von 5,9 Mrd, so die SIX. Zu diesem Plus hätten vor allem die Umsätze in den Segmenten Aktien inklusive Fonds + ETPs (+7,0%) beigetragen. Bei den Fr.-Anleihen sank der Umsatz um 17% auf 10,4 Mrd., bei den ETFs ging der Umsatz um -5,2% auf 10,8 Mrd zurück.

Im Segment Aktien inkl. Fonds + ETPs kam es zu 5,73 Mio Abschlüssen. Das entspricht einer Zunahme von 42%. Im Segment Fr.-Anleihen wurden 32’971 Abschlüsse (+11%) getätigt. Im Januar wurden 17 neue Fr.-Anleihen (gg. VM +21%) und 3’592 neue Strukturierte Produkte und Warrants (gg. VM +40%) zugelassen.