SIX steigert Umsatz markant

(AWP) An der Schweizer Börse SIX wurde im ersten Quartal 2022 nochmals deutlich mehr ETFs gehandelt als im Schlussquartal 2021. Dabei befanden sich nachhaltig ausgerichtete ETFs weiterhin im Aufwind, wie aus dem «ETF-Marktreport» der SIX hervorgeht.

Insgesamt kletterte der Umsatz mit ETFs (Exchange Traded Funds) im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal um beinahe 70% auf knapp 35 Mrd. Fr., nach 20,7 Mrd. zuvor.

Der ETF-Markt zeige sich vom Russland-Ukraine-Konflikt, der ansteigenden Inflation sowie den geplanten Zinserhöhungen durch die US-Notenbank unbeeindruckt, heisst es im Bericht. Den auch die Anzahl der Abschlüsse habe am Ende des ersten Quartals um 5% über dem hohen Stand des Vorjahresquartals gelegen. Mit dem Umsatz von knapp 35 Mrd. Fr. erzielte die SIX zudem bereits fast die Hälfte des Gesamtumsatzes aus dem Vorjahr.

Zwischen Januar und März wurden den Angaben nach 35 neue ETF an der SIX Swiss Exchange kotiert. Somit standen den Investoren per Ende März insgesamt 1’596 zum Handel zur Verfügung.