SIX stellt ihre Indizes um

(AWP) Die SIX hat bei der jährlichen Index-Neuberechnung einige Änderungen ihrer Indizes vorgenommen. Neu in den SMI (SMI 10178.41 -0.29%) und den SPI (SXGE 12601.98 -0.19%)20 aufgenommen werden im Herbst Partners Group (PGHN 876 0.21%). Die Aktien des Vermögensverwalters ersetzen im Schweizer Leitindex die Titel des Zeitarbeitsunternehmens Adecco (ADEN 44.92 -2.31%), wie die SIX am Mittwochabend mitteilte. FuW hatte im Mai über die bevorstehenden Umwälzungen berichtet.

Adecco sind damit neu im SMIM (SMIM 2523.909 -0.28%) vertreten, ebenso wie SIG Combibloc (SIGN 16.21 1.69%), Galenica (GALE 68.4 -0.44%) und Cembra (CMBN 94.1 -0.21%) Money Bank. Hier fallen mit dem Aufstieg in den SMI Partners Group heraus. Auch Swatch Group (UHR 189.75 -1.58%) Namen, Bucher (BUCN 278 -0.57%) Industries und Dormakaba (DOKA 531.5 -0.28%) sind in dem Mid-Cap-Index nicht mehr vertreten.

Auch im Index-Korb des SLI kommt es zu Anpassungen: Neu werden Straumann (STMN 839.2 -2.19%) aufgenommen, denen die Aktien von Vifor Pharma (VIFN 143.05 -2.39%) weichen müssen. Im SLI werden die vier gewichtigsten Titel mit jeweils 9% gekappt. Das gilt für die Schwergewichte Nestlé (NESN 105.98 0.68%), Novartis (NOVN 82.5 -0.72%) und Roche (ROG 330.55 -0.18%) sowie die Titel der Zurich Insurance (ZURN 338 -0.15%). Das Indexgewicht aller weiteren Titel wird, wenn notwendig, bei 4,5% begrenzt.

Im breit gefassten SPI gibt es derweil Wechsel zwischen den Einteilungen nach Marktkapitalisierung. So werden Sonova (SOON 197.65 -1.32%) neu im SPI Large geführt und Swatch Inhaber steigen von «Large» zu «Mid» ab. Heraufstufungen in das mittlere Segment gibt es auch für Bachem (BANB 265 0.19%), Jungfraubahn, Intershop (ISN 574 0.17%), Arbonia (ARBN 9.42 -1.88%) und Zug Estates (ZUGN 1995 0.25%). Demgegenüber steigen GAM (GAM 2.314 -1.03%), Cosmo (COPN 91.7 -0.22%) Pharma, Implenia (IMPN 36.8 -0.11%), Bobst (BOBNN 58.65 -0.17%) und Metall Zug (METN 1365 1.49%) in den SPI Small ab.

Die Marktturbulenzen und Kursschwankungen seit Beginn der Corona-Pandemie hatten einen deutlichen Einfluss auf die Marktkapitalisierung vieler Unternehmen. Da dies bei der Index-Berechnung ein wichtiges Kriterium ist, waren am Markt eine Reihe von Veränderungen erwartet gewesen.

Die Indizes werden am 18. September 2020 nach Handelsschluss angepasst, mit Wirkung ab dem 21. September 2020. Über die Indexkorbveränderungen entschiedet die Geschäftsleitung von «SIX Financial Information» gestützt auf die Reglemente sowie die Empfehlung der Indexkommission.