SIX übernimmt Regis-TR ganz

(AWP) Die Börsenbetreiberin SIX übernimmt das bisherige Gemeinschaftsunternehmen Regis-TR ganz. SIX erwerbe 50% der Anteile von Clearstream, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Transaktion werde voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen. Finanzielle Einzelheiten gaben die Partner nicht bekannt.

Regis-TR ist laut den Angaben von SIX ein europäisches Register für die Meldung von Geschäften und Transaktionen über mehrere Produktklassen und Rechtsordnungen hinweg. Es steht für Finanzinstitute und Nicht-Finanzinstitute offen.

Gegründet wurde es 2010 als Joint Venture zwischen Iberclear der kürzlich von SIX übernommenen spanischen Börse BME (M6O 32.94 0%) und Clearstream der Deutschen Börse. Inzwischen gehöre es mit mehr als 3,2 Mrd. verarbeiteten Geschäftsmeldungen im Jahr 2020 zu den führenden europäischen Transaktionsregistern.

Durch die Übernahme wird die SIX-Tochter Iberclear alleinige Aktionärin von Regis-TR. Regis-TR sei eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Dienstleistungen von SIX und biete ein erhebliches Wachstumspotenzial, hiess es in der Mitteilung.

Die vollständige Konsolidierung des Geschäfts ermögliche es SIX, die Integration weiter voranzutreiben und Kunden in ganz Europa eine Reihe von führenden, optimierten Dienstleistungen anzubieten.