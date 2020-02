SIX unterstützt Fusion von Worldline und Ingenico

(AWP) Die Börsenbetreiberin SIX unterstützt als Grossaktionärin die geplante Fusion ihrer Beteiligung Worldline mit Ingenico. Die beiden französischen Unternehmen wollen sich zum viertgrössten Zahlungsverkehrsunternehmen zusammenschliessen. Die SIX dürfte dann zu dessen grössten Aktionär werden.

Worldline hat eine Offerte zur Übernahme aller Aktien von Ingenico abgegeben. Dabei wird Ingenico mit 7,8 Mrd. € bewertet. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben sich für die Transaktion ausgesprochen. Auch SIX unterstütze diese beabsichtigte Transaktion voll und ganz, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Schweizer Finanzinfrastruktur-Betreiberin hatte 2018 ihr Kartengeschäft an Worldline verkauft und hält heute eine Beteiligung von rund 27% an dem französischen Konzern. Sie ist mit zwei Verwaltungsräten und einem beratenden Mitglied (Censor) im Aufsichtsgremium vertreten.

Worldline sei eine strategisch sehr wichtige Investition, und die SIX bleibe im Verwaltungsrat vertreten, hiess es weiter. Sollte es zum Zusammenschluss von Wordline und Ingenico kommen, dürfte die Börsenbetreiberin einen zusätzlichen Verwaltungsrat stellen. Dies unter der Voraussetzung, dass sie an dem neuen Unternehmen ab dem Abschluss der Fusion mehr als 15% hält.

Basierend auf der heutigen Beteiligung an Worldline dürfte die SIX auf einen Anteil von rund 17% an der Gruppe kommen und dabei der bedeutendste Anteilseigner werden. Die SIX will sich zudem zu einer Sperrfrist ihrer Aktien bis Mitte 2021 verpflichten, um die Unterstützung der Transaktion und ihre Rolle als mittel- bis langfristiger Referenzaktionär zu unterstreichen.

Worldline und Ingenico kommen zusammen auf Umsätze von 5,3 Mrd. €. Sie beschäftigen rund 20’000 Angestellte in rund 50 Ländern.