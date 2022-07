Blackstone Resources vorerst wieder an Schweizer Börse

(AWP) Die Aktien von Blackstone Resources (BLS 0.4245 -1.74%) dürfen per (heutigem) Dienstag wieder an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden. Das teilte die Schweizer Börse SIX am Dienstag in einer Meldung mit. Die SIX-Regulierungsbehörde (SER) hatte die Papiere zuvor am 1. Juli vom Handel suspendiert.

Allerdings sind die Tage von Blackstone Resources an der Schweizer Börse trotzdem gezählt. Die SIX-Regulierungsbehörde (SER) hatte am Morgen die Dekotierung der Papiere per 13. Oktober 2022 verfügt. Als Grund nannte die Börsenaufsicht das fehlende Revisionsorgan.

Die SIX Exchange Regulation habe seinem Regulatory Board den Antrag auf Dekotierung am 1. Juli gestellt, hiess es. Die Behörde habe den Antrag mit Entscheid vom 11. Juli genehmigt. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig – er kann an die Beschwerdeinstanz weitergezogen werden.

Blackstone Resources selbst hatte am 6. Juli ebenfalls ein Gesuch um Dekotierung gestellt. Auf diesen Antrag sei die SER nicht eingetreten.

Dem Ausschluss vom hiesigen Handelsplatz war eine längere Auseinandersetzung zwischen Blackstone Resources und der Börsenbetreiberin SIX vorausgegangen. Es ging um den Vorwurf von Marktmanipulationen und mutmassliche Verstösse gegen Offenlegungspflichten.