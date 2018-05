Skepsis ist eine Tugend

Auf den Aktienmärkten ist eine interessante Zeit angebrochen. Stimmen, die unermüdlich Prognosen – sowohl optimistischer als auch pessimistischer Art – abgeben, gibt es reichlich. Zuweilen führen gegensätzliche Lager die gleichen Anhaltspunkte ins Feld – auf diese Weise können identische Daten, unterschiedlich interpretiert, zur Bekräftigung widersprüchlicher Vorhersagen herangezogen werden. Ich behaupte, dass es in Wirklichkeit schwierig ist, eine Prognose abzugeben, ob die Märkte anziehen oder nachgeben.

Der weitgehend stetige Marktaufschwung in den letzten Jahren war zu einem gewissen Grad dem Umstand geschuldet, dass sich die Konjunkturanreize der Zentralbanken in den Vermögenspreisen niedergeschlagen haben. Diese künstlichen Anreizmassnahmen werden nun allmählich zurückgefahren. Die Zentralbanken normalisieren ihre Geldpolitik derzeit. Sie beenden nun endlich die Notfallmassnahmen, deren Einführung sie während der globalen Rezession 2008 und danach für notwendig erachteten.

Zwei Seiten einer Medaille

Der Rückzug der Zentralbanken aus der expansiven Geldpolitik kann auf die Aktienkurse freilich negative Auswirkungen haben. Andererseits ist die Tatsache an sich ein positives Zeichen, dass die Zentralbanken glauben, Spielraum für eine Normalisierung zu haben. Sie sind hinsichtlich der Stärke der Weltwirtschaft und ihrer Erholung seit dem traumatischen Jahr 2008 zuversichtlich.

Die US-Wirtschaft ist zweifellos robust, und Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben werden sich zusätzlich positiv auswirken. Das bessere Wachstumsumfeld dürfte den Aktienkursen zugutekommen. Allerdings könnte dies auch zu schnelleren Zinserhöhungen als von den Investoren erwartet führen, und das könnte sich für Aktien – besonders angesichts ihrer hohen Bewertungen – als Belastung erweisen.

Also gibt es auf beiden Seiten gute Argumente. Das deutet darauf hin, dass es sinnvoll ist, bei Prognosen vorsichtig zu sein.

Messungen statt makroökonomische Prognosen

Der Old Mutual North American Equity Fund verfolgt eine Top-down-/Bottom-up-Strategie und stützt sich beim Aufbau eines diversifizierten anlagestilorientierten Portfolios auf Messungen statt auf Prognosen. Wir sind seit langem der Meinung, dass makroökonomische Prognosen mit Schwierigkeiten behaftet sind. Selbst wenn das makroökonomische Umfeld korrekt prognostiziert wurde, könnte die sekundäre Prognose der Marktreaktion unzutreffend sein. Die historischen Daten zeigen, dass man zwar eine Zinsveränderung erraten, aber bei der Vorhersage der Reaktion des Aktienmarkts durchaus danebenliegen kann.

Statt die Voraussage von etwas zu versuchen, das nicht vorhersagbar ist, beobachten wir den Markt laufend. Wir untersuchen ihn sorgfältig und detailliert nach Hinweisen auf Veränderungen bei der Anlegerstimmung. Dies stellt unseres Erachtens die beste Methode dar, um Marktbewegungen zu erfassen, die sich infolge der diesjährigen Ungewissheiten möglicherweise ergeben. Sobald wir Veränderungen feststellen, nehmen wir Veränderungen am Portfolio vor, um eine optimale Positionierung zu ermöglichen.

Wir glauben, dass die derzeitige Unsicherheit am Markt ein gutes Wertpotenzial für aktive Manager mit diversifizierten Portfolios darstellt, die über Indizes hinausblicken.

Herausgeber dieses Dokuments ist Old Mutual Global Investors (UK) Limited. «Old Mutual Global Investors» ist der Handelsname von Old Mutual Global Investors (UK) Limited und Old Mutual Investment Management Limited. Old Mutual Investment Management Limited, Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4AJ. Von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. FRN: 208543. Old Mutual Global Investors (UK) Limited, Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4P 4WR. Von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. FRN: 171847. Mitglied der Investment Association.



Diese Anlagemitteilung dient ausschliesslich der Information und stellt kein finanzmarktbezogenes Werbematerial (entsprechend der Definition des Financial Services and Markets Act 2000) oder eine sonstige Beratung in finanzieller, fachlicher oder anlagebezogener Hinsicht in jedweder Form dar. Der Inhalt dieses Dokuments stellt in keiner Weise eine für die persönlichen Umstände des Lesers dieser Mitteilung passende oder geeignete Empfehlung oder eine sonstige Empfehlung dar. Dieses Dokument wird ausschliesslich zu Informationszwecken ausgegeben und stellt keine Werbung und keine Offerte oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten in einer beliebigen Rechtsordnung dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der hierin enthaltenen Informationen wird weder explizit noch implizit irgendeine Zusicherung oder Garantie übernommen. Ebenso wenig handelt es sich hierbei um eine vollständige Beschreibung bzw. Zusammenfassung der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte oder Entwicklungen.



Alle in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und von geäusserten Meinungen anderer Geschäftsbereiche oder Unternehmensgruppen von Old Mutual Global Investors abweichen oder diesen Meinungen widersprechen, weil möglicherweise andere Annahmen und Kriterien als Grundlage herangezogen wurden. Diese Anlagemitteilung richtet sich ausschliesslich an Anlageexperten und ist als Entscheidungsgrundlage für Privatanleger nicht geeignet.