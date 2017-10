Smart Money sieht Chance in Aryzta

Der stark verschuldete Backwarenhersteller Aryzta (ARYN 31.03 2.07%) verzichtet darauf, für das Geschäftsjahr per Ende Juli eine Bardividende zu zahlen. Das gibt der Führung auch die Option, die Zinszahlungen für Hybridanleihen aufzuschieben – die sie zum Erstaunen des Marktes genutzt hat. Nach der Ankündigung des Schritts am 25. September sind die Kurse der Papiere eingebrochen. Betroffen sind alle drei ausstehenden nachrangigen Hybridinstrumente: die 4%-Anleihe über 400 Mio. Fr., mit erstmöglicher Kündigung im April 2018, sowie die 4,5%-Anleihe über 250 Mio. € und die 3,5%-Anleihe über 190 Mio. Fr., mit erstmöglicher Kündigung im März 2019 resp. im April 2020.

Infobox öffnen Dank des umstrittenen Schritts kann Aryzta Zinszahlungen von über 30 Mio. € aufschieben. Dazu spart sie die Zinseszinskosten. Gemäss Zürcher KB werden die Vorteile für Aryzta aber «durch den Reputationsverlust mehr als wettgemacht».

Der Kurseinbruch bei den Hybridanleihen zieht nun Smart Money an – erfahrene und gut informierte Investoren. Sie gehen davon aus, dass ein Konkurs von Aryzta unwahrscheinlich ist – notfalls gäbe es eine Kapitalerhöhung, unter der nur die Aktionäre zu leiden hätten. Punkto Hybridanleihen gilt, dass es Papiere mit unbefristeter Laufzeit sind. Übt Aryzta das erstmögliche Kündigungsrecht aber nicht aus, muss sie danach mehr Zins zahlen: Im Fall der 4%-Hybridanleihe käme der Coupon dann 605 Basispunkte über dem 3-Monats-Franken-Libor zu liegen, aktuell auf 5,3% – attraktiv für Anleger, nicht für Aryzta. So wird sie wohl nicht zum erstmöglichen Termin, aber so bald wie möglich die unter Nominalwert gehandelte Anleihe zurückzahlen, zu 100% und mit aufgeschobenen Zinszahlungen.

Die komplette Historie zu Aryzta finden Sie hier. »