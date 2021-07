SMI: 12’200 als nächstes Etappenziel

Der Swiss Market Index ist zwar immer noch technisch gehemmt, doch eine weitere Aufwärtswelle ist nicht unwahrscheinlich.

Der SMI wurde in den Vortagen bereits zwei Mal über der markanten horizontalen Barriere im Bereich der 12’070er-Marke gehandelt, was ein positives Zeichen ist. Doch nur wenige Punkte darüber drehte er dann doch wieder nach Süden ab – ganz so stabil ist das Vertrauen der Marktteilnehmer also noch nicht. Dennoch spricht die jüngste Entwicklung eher für einen Test der Obergrenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei 12’200 als für einen Rückfall an dessen untere Begrenzung bei 11’750 / 11’870 Punkten.

Das mittelfristige Schwankungsband (blau) lässt ebenfalls Luft bis 12’200 / 12’450 und bestätigt zusammen mit dem linearen Aufwärtstrend die derzeitige Kurszielprognose. Die steigende Tendenz aller genannten Limitierungen eröffnet im Zeitverlauf dann auch frisches Potenzial.