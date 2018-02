SMI: 200-Tage-Linie bereitet langsam Sorgen

Während an den amerikanischen Börsen viele Indizes und Einzelwerte im Dunstfeld ihrer steigenden 200-Tage-Linie wieder nach oben gedreht haben, sieht die Lage in Europa und auch beim Swiss Market Index nicht ganz so erfreulich aus. Der viel beachtete Mittelwert stellt gerade für langfristig ausgerichtete Investoren eine Demarkationslinie zwischen Auf- und Abwärtstrend dar.

Der länger zurückreichende Tageschart zeigt die Ausgangslage: Aktuell verläuft der 200-Tage-Mittelwert bei rund 9135 und damit knapp 2% über dem aktuellen Niveau des Swiss Market Index. Sollten die Kurse nicht zügig die Signallinie überwinden, droht der Durchschnitt erstmals seit Ende 2016 wieder nach unten zu drehen. Dies könnte einige Marktteilnehmer von Neuengagements abhalten und wäre als mittelfristig negatives Signal einzuordnen.

Noch aber halten die Käufer alle Trümpfe in der Hand. Der gestrige Handel verlief innerhalb der Grenzen vom Vortag, allerdings mit positiven Vorzeichen. Vor einem Test der 200-Tage-Linie muss der Index zunächst einige Hürden überwinden. Besonders der Bereich um 9045/9100 dürfte eine Herausforderung darstellen. Verstärkt wird die Zone vom Monatsdurchschnitt (grün), der ebenfalls Anleger zu Gewinnmitnahmen verleiten könnte.

Auch die hellgraue Grenze des im 3-Stunden-Chart eingezeichneten Prognosekorridors verläuft in dem Bereich. Ob der Index zur Wochenmitte überhaupt so kräftig zulegt, ist fraglich. Erst wenn sich genügend Käufer über der 9000er-Schwelle finden, steigen die Chancen. Im ungünstigen Fall droht hingegen ein erneuter Rücklauf bis 8940, 8900 oder sogar 8855. Mit den unten aufgeführten Scheinen können Anleger von beiden Richtungen profitieren.