SMI: Abwärtspotenzial bis 9000

Der SMI (SMI 9321 0.17%) ist am unteren Rand seines kurzfristigen Schwankungskorridors angekommen (graue Fläche) was die Sinkgeschwindigkeit der Vortage etwas abbremsen sollte. Da in der jüngeren Vergangenheit um 9200/9230 ohnehin schon Stabilisierungen stattgefunden haben, ist auch jetzt wieder eine temporäre Bodenbildung in diesem Areal möglich. Auf längere Sicht ist jedoch eine Ausweitung der aktuellen Konsolidierung in den Bereich der 9000er-Marke eine realistische Option.

Der Grund für die Kaufzurückhaltung der Marktteilnehmer ist im weiter zurück reichenden Chart zu sehen: Die markanten Hochpunkte der Vorjahre um 9500/9600 sorgten auch diesmal wieder für Abwärtsdruck. Auch der nächste Anlauf des SMI an diesen Bereich könnte problematisch werden. Bleibt die Nachfrage auf Dauer hoch, wird der Index irgendwann durchbrechen. Doch nach der steilen Rally der Vormonate ist eine Pause nun zunächst wahrscheinlicher.