SMI: Abwärtstrend abgewendet

Noch hat der SMI (SMI 9255.65 -0.13%) den Verkaufsdruck um 9280/9310 nicht überwinden können – dieses Areal bleibt damit die grosse Herausforderung für die kommenden Tage und vielleicht sogar Wochen. Doch eine kleine Besserungstendenz zeichnet sich bereits ab. So ist der Index wieder über seinen Monatsdurchschnittskurs um 9240/50 (blaue Kurve) gesprungen. In einem Abwärtstrend wäre diese Zielmarke so schnell nicht mehr zurückerobert worden.

Infobox öffnen

Im hoch aufgelösten Chart der Vortage zeichnen sich neben der 9250er-Marke weitere Bereiche mit gehäuft auftretenden Wendepunkten ab, die sich nun als schwächere Unterstützungszone etablieren könnten. Auffällig sind dabei die Kursschwellen um 9200, 9160 und 9130.

Eine verlässlichere Chance zur Bodenbildung besteht aber erst um 9050/9070 an einer bereits bewährten unteren Umkehrzone (grau punktiert). Sie ist gut im weiter zurückreichenden Kursbild der Vormonate erkennbar. Aus dieser Perspektive zeigt sich auch die Verlässlichkeit des von uns berechneten Prognosekorridors (graue Fläche), der bisher gut die Bandbreite für Schwankungen in beide Richtungen vorgegeben hat. Seine innere Obergrenze (dunkelgrau) ist bereits erreicht, was den Markt etwas bremsen dürfte. Nur in Extremfällen ist auch der äussere Extrembereich bei aktuell 9370 erreichbar (hellgrau). Anleger müssen sich somit etwas gedulden, bis dieser Trendkanal weiter steigt. Eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Korridorgrenzen ist vorerst das wahrscheinlichste Szenario und kann mit passenden Calls und Puts profitabel gehandelt werden (siehe Tabelle unten).

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

Alle Hebelprodukte der ZKB finden Sie hier.