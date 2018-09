SMI: Abwärtstrend beendet

Der SMI hat die Serie fallender Zwischenhochs und Zwischentiefs endgültig beendet und ist damit aus dem Abwärtstrend der Vorwochen nach oben ausgebrochen (schwarz punktiert). Der auf diese Entwicklung folgende neue Bewegungskanal zeigt nun wieder nach oben (schwarz) und könnte den Markt schon bald an die technische Widerstandszone um 9200 steigen lassen. Eine erste, vergleichbare Hürde an der 9100er-Marke hat der Index bereits leicht nach oben durchbrochen, was ein weiteres Stärkezeichen darstellt. Allerdings verlaufen die Kurse nun auch im oberen Randbereich des aus vergangenen Schwankungen ermittelten Prognosekorridors (graue Fläche), sodass kurzfristig das Aufwärtspotenzial auf maximal rund 100 Punkte beschränkt sein dürfte. Anleger sollten – insbesondere vor dem Wochenende – daher keine Wunder mehr erwarten.

Auf längere Sicht ist dagegen ein erneuter Anstieg in den Bereich des Doppelhochs um 9500/9550 wieder wahrscheinlicher geworden. Ebenso gross sind die Chancen auf eine Konsolidierung zurück in Richtung 8300, bevor die nächste Rally beginnt. Die Gefahr eines negativen Szenarios – ein Rückfall in Richtung 7400/7700 – ist dagegen zurückgegangen.