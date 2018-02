SMI: Abwärtstrend dürfte pausieren

Der ungewöhnlich starke Ausverkauf in der Vorwoche liess den Index bis an die Untergrenze des aktuellen Aufwärtstrends (blau) fallen. Dieser ist durch die Verbindung der Zwischentiefpunkte seit Anfang 2017 konstruierbar und für sich allein noch keine hinreichend starke markttechnische Unterstützung.

Doch zusammen mit dem ebenfalls bald erreichten 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) steigen die Chancen einer zumindest vorläufigen Bodenbildung bereits beträchtlich. Alle bisherigen Richtungsumkehren zurück nach oben im Aufwärtstrend fanden spätestens in der Nähe dieses viel beachteten Mittelwerts statt. Zusätzlich liegen im Areal zwischen 9050 und 9180 noch weitere Wendepunkte, aus denen sich ebenfalls eine Unterstützungszone ableiten lässt (rot).

Erste Kursziele für die nun überfällige Erholung zeigt der höher aufgelösten 5-Minuten-Chart der Vortage: Bei 9270 hat sich eine Abwärtstrendlinie (blau) als Barriere erwiesen, bei 9290 und 9335 Punkten haben sich ebenfalls kleinere Wendezonen etabliert (rot). Bei 9375 verläuft dann der Abwärtstrend, an dem der SMI (SMI 9099.44 -1.31%) in den vergangenen Tagen am häufigsten nach Süden drehte. Er stellt die erste grössere Herausforderung aus markttechnischer Sicht dar. Erst wenn sich auch darüber noch Käufer finden, würde sich die kurzfristige Tendenz wieder positiver gestalten.