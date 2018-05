SMI: Abwärtstrend durchbrochen

Im kurzfristigen Chart tendiert der Markt ohnehin bereits seit Längerem schon nach oben: Eine Serie steigender Zwischentiefs und Zwischenhochs lässt sich ab April zu einem Aufwärtstrend verbinden, der zuletzt aber etwas unter Druck gekommen war. Doch inzwischen hat sich der SMI (SMI 8896.28 0.11%) in den oberen Bereich dieses Trendkanals (blau) bei 8950/9000 erholt. Käufe um 8700 und zuletzt auch um 8850 stabilisieren den Index zusätzlich.

Das entscheidende Signal ereignete sich im weiter zurückreichenden Chart: Hier durchbrach der Markt den im Februar gestarteten Abwärtstrend (blau) und hat nun Potenzial bis 9000/9060 an eine horizontale Wendezone (rot). Anleger können auf eine Fortsetzung der Erholung bis in diesen Bereich spekulieren, passende Optionsscheine zeigt die Tabelle unten. Hält die Nachfrage an, liegen die nächsten mittelfristigen Kursziele dann um 9260 und 9600.