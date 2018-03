SMI: Abwärtstrend gibt Richtung vor

Der Markt bewegt sich weiterhin entlang mehrerer, unterschiedlich steil fallender Abwärtstrendlinien in Richtung Süden (blau). Solange sich Verkäufer unverändert an diesen Trendgeraden orientieren, ist bestenfalls eine Erholung in den Bereich um 8750 denkbar. Schon vorher, um 8660, zeigte sich in den Vortagen wiederholt Verkaufsdruck (rot).

Auf der Unterseite bildet eine flach fallende Gerade um 8550 das erste Kursziel, sie wurde einmal bereits unterschritten und ist daher nicht mehr so zuverlässig wie noch in der Vorwoche. Um 8500/8550 verläuft zugleich aber auch noch der untere Rand des von uns berechneten Prognosekorridors (grau), den der SMI (SMI 8756.12 1.36%) in der Regel innerhalb des laufenden Handelstages kaum verlässt.

Auf längere Sicht dagegen bleibt das Areal um 8200/8350 das nächste Kursziel, solange der Abwärtstrend im kurzfristigen Chart nicht durchbrochen wird. Anleger sollten daher weiterhin auch Put-Positionen im Depot erwägen – insbesondere wenn nun kleinere Erholungen diese Optionsscheine verbilligen.