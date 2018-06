SMI: Abwärtstrend trotz Erholung

Nur an etwa einem von einhundert Handelstagen verlässt der Swiss Market Index den aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridor (grau) nach unten – am Donnerstag war es so weit. In der Regel signalisiert dies einen Ausverkauf, auf den relativ zeitnah eine Gegenbewegung zurück nach oben folgt. Doch viel weiter als bis 8660/8700 dürfte diese sogenannte technische Reaktion kaum reichen können. Hier verläuft die erste, im kurzfristigen Chart erkennbare Wendezone (rot).

Für eine bald bevorstehende Zwischenerholung spricht auch der inzwischen recht grosse Abstand des SMI (SMI 8618.54 1.9%) zu seinem Monatsdurchschnittspreis: Immer, wenn der Index mehr als 3% darunter fällt, steigt die Chance einer Bärenmarktrally, aktuell verläuft er sogar schon 4,5% unter diesem Mittelwert (blauer Indikator unter dem zweiten Chart).

Entweder im Areal um 8200/8300 oder sogar schon an der bereits leicht unterschrittenen 8500er-Marke sind auch Wendezonen im längerfristigen Chart zu sehen, an denen sich Marktteilnehmer verstärkt orientieren dürften.

Ob an diesen Kursbereichen eine dauerhafte oder nur eine vorübergehende Stabilisierung eintritt, bleibt abzuwarten. Zumindest aber eine temporäre Bodenbildung hat nun gute Chancen. Danach allerdings müssen sich Anleger auf weitere Verluste einstellen.